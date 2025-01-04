元阪神で、昨年大リーグ・メッツからＦＡになった藤浪晋太郎投手が４日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。「地元のツレと」と記し、同じく元阪神で現在は社会人野球の三菱重工Ｗｅｓｔでプレーする北條史也内野手とキャッチボールする動画を投稿した。土のグラウンドの上で、向こうから北條とみられる選手が「ウワーッ」と声を出しながら投球。ボールは藤浪のグローブに音を立てて収まった。２人にはそれぞれ高卒