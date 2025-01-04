オードリーの若林正恭が４日放送の日本テレビ系「ｎｅｗｓオードリー．」に出演。石破茂首相について「ぼっちだ、ぼっち。俺と一緒だね」と自らとの共通点を見いだしていた。２０２５年の注目ニュースを同局の記者とトークする番組で、昨年９月に続いて今回が２回目の放送。最初のテーマが石破首相で、同局政治部官邸キャップの平本典昭記者と、石破首相番の政治部・本岡英恵記者とリモートでつないで放送。最初に組閣の際に記