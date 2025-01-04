2025年でデビュー45周年を迎える、ものまねタレントのコロッケ（64）。見る者を笑わさずにはおかない、あの超面白いものまねはどうやって生み出されるのか？ものまねに対する取り組み、芸へのこだわりを本人に聞いた（全3回の第2回）【写真】お正月にピッタリ！ご存じコロッケの“七変化”!!ものまねが本当に好き「前にお会いした時より、めちゃめちゃネタは増えていますよ」と笑うコロッケだが、そのネタ作りについて聞い