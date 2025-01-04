1年の無病息災を願って食べる「春の七草」の出荷が最盛期を迎えています。「七草粥」は1年の無病息災を願い、1月7日に食べるとよいとされています。南小国町の河津哲文さんの作業場では、セリやナズナ、スズシロなど「春の七草」の出荷作業が最盛期を迎えています。■河津哲文さん「家族で食べて1年間ですね、元気な年を過ごしていただけたらなという気持ちでおります」南小国町と小国町では、5戸の農家が七草を栽培していて、あわ