ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2025年占い（12星座占い×ルノルマンカード占い）。12星座別の2025年（令和7年）魚座（うお座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万さんが占います。魚座（うお座）」さんの2025年のテーマ、さらにはルノルマンカードからのアドバイスも！【魚座（うお座）】2025年は、着実に成果を積み重ねて、今後進む道を見つける年になりそうです。1年を