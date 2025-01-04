年の初めの天体ショーに注目です。明日5日にかけて月が金星と土星に相次いで接近します。今日4日夕方〜夜のはじめ頃は、南西の空に細い月と土星が接近し、月の右下には金星が輝く様子が楽しめるでしょう。明日5日は、月は土星の上まで移動し、3つの惑星の共演が続きます。今日4日夕方〜夜のはじめ頃細い月と土星、金星が並ぶ新年早々に、夕空を彩る天体ショーに注目です。明日5日にかけて南西の空で月が金星と土星に相次いで接近