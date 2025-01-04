藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。1月3日（金）に放送された新春2時間SPでは、育児＆家事あるあるについてトークを展開。ゲストとして登場した4児の母・紺野あさ美が“行き着いた育児術”を披露した。【映像】4児のママ・紺野あさ美が教える！子どもの喧嘩に使える目からウロコの解決策2001年にモーニング娘。の5期生としてデビューした紺野。2017年に北海道日本ハムファイターズの杉浦