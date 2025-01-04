しぶんぎ座流星群 について 『しぶんぎ座流星群』は三大流星群のひとつで、《極大期》には１時間あたり ３０個と予想され、冬休みの時季で小中学生にもおススメの流星群です。 《流星出現期間》は１２月２８日（土）～１月１２日（日）、最も多くの流星が 期待できる《極大期》は１月４日（土）午前５時頃と予想されています。 《極大期》は過ぎましたが、国立天文台では『流れ星が比較的多く観察されるのは、極大の前