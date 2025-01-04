2025年を迎え、新たな目標や展望を掲げる人も多い。一方で、「このままで大丈夫か」と現状に不満を抱く場合もある。【注目】日本とほぼ同額に…韓国の最新版「平均年収」そんななか、お隣・韓国で実施されたアンケート調査が話題だ。市民団体「職場パワハラ119」は昨年12月31日、世論調査会社グローバルリサーチを通じて、全国満19歳以上の1000人を対象にアンケート調査を行った結果を発表した。それによると、職場環境の悪化を予