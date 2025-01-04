2024年、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第3位は、こちら！（初公開日 2024/11/04）。【写真を見る】17年の引きこもり生活で、髪は膝下まで伸び、歯はボロボロに欠け、身体はガリガリに…後遺症と闘っている糸井博明さん50歳＊＊＊就学や就労などの社会的参加を避けて、長期間、家庭にとどまり続けている「引きこもり」。内閣府の調査によると、日本には現在、約146万人の引きこ