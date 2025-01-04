2024年、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第2位は、こちら！（初公開日 2024/01/27）。【画像】16歳で古原さんを産んだ母親との“ツーショット写真”を見る＊＊＊2005年に人気ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ系）で俳優デビューし、2008年2月から放送されたスーパー戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日系）で主演を務めた俳優の古原靖久さん（37）