フランスの伝統料理「パテ・クルート」の世界選手権で、日本人の活躍が続いている。仏中部リヨンで昨年12月に開かれた第15回大会では、日本人シェフが優勝と準優勝を果たした。この大会の日本人の優勝者は6人になった。【動画】強制給餌しないフォアグラを目指して作られた「フォアドワ」パテ・クルートは、フランス料理の中でも奥が深いと言われる伝統的な前菜で、豚や鶏など数種類の肉とフォアグラ、香草を混ぜたパテをパイ