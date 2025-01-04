2025年1月4日放送開始の「最高のオバハン 中島ハルコ 〜マダム・イン・ちょこっとだけバンコク〜」。林真理子さん「最高のオバハン 中島ハルコの恋愛相談室」「最高のオバハン 中島ハルコはまだ懲りてない！」の2作を原作とする人気ドラマのパート3作品だが、今度のハルコはなんとタイとカンボジアにも進出！またその2カ国に加えて、台湾での放送も決定している。【写真】この記事の写真を見る（12枚）大地真央さん演じる“