ドジャースは3日（日本時間4日）、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた韓国プロ野球キウムの金慧成（キム・ヘソン）内野手の獲得を発表した。3年総額1250万ドル（約19億7000万円）で、2028、29年に関しては球団側にオプションが付くという。大谷翔平投手も自身のインスタグラムを更新し、キムの加入を歓迎した。 ■エージェント会社が同じという縁 25歳のキムは17年にキウムでプロデビュ&#12540