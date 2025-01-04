今週は中山競馬場で中山金杯（芝2000m）が行われる。年明けを飾る名物レースにふさわしい好メンバーが揃った。ここでは、過去10年データからクリスマスパレードとホウオウビスケッツにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■クリスマスパレードに「3.0.0.0」の鉄板級データ キャリアを通じて芝での掲示板外はなし。抜群の安定感を持って牡馬相手の重賞に参戦をはたすのがクリス