本誌「SmartFLASH」が報じた元グラビアアイドル・小泉みゆきとの不倫を受けて「役職停止3カ月」処分中にある国民民主党の玉木雄一郎代表。1月1日、地元である香川2区内の坂出市に本社があるケーブルテレビ局・KBNの『新春特番 国会議員に聞く』に出演した。司会者から「衆議院議員選挙もありましたけれども、2024年は玉木議員にとってはどんな1年でしたか」と聞かれ、「選挙前の7議席から28議席へと4倍に議席を増やすことが