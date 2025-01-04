ブレーブス時代のモートン＝2021年10月米大リーグ、オリオールズは3日、ブレーブスからフリーエージェント（FA）になっていた41歳の先発右腕モートンと1年契約で合意したと発表した。メジャー公式サイトによると、契約額は1500万ドル（約23億5500万円）。通算138勝を誇るモートンは昨季、30試合で8勝10敗、防御率4.19をマーク。オリオールズは、プロ野球巨人から菅野智之投手の加入が決まっている。（共同）