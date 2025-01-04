昨年8月から謹慎中だった「KAT-TUN」の中丸雄一（41）の活動再開が3日、所属事務所の公式サイトで発表された。元KAT-TUN田口淳之介、20年以上ぶりの映画出演舞台挨拶で「入口、出口、田口で〜す！」公式サイトでは「当社専属契約タレント中丸雄一（KAT-TUN）活動再開のお知らせ」とのタイトルで「株式会社STARTO ENTERTAINMENT（以下当社）は、2025年1月3日より当社専属契約タレント 中丸雄一（KAT-TUN）の活動再開をお知らせい