幼い子どもたちとの生活は親が振り回されがち。でも、全力で甘えてきたり、親子の寝相が一緒だったり…「その時」しかない家族の日常は、子どもたちが巣立った後にきっと最高に幸せだったと思えるのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、インスタグラムのフォロワ―数11万人を超えるカフカヤマモトさんが綴る、家族4人の平凡でかけがえない日々を描いた『家族ほど笑えるものはない』（1〜2巻）です。優しくて小心者の息