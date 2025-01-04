ときに、自覚なく他人を不快にさせるような行動をとってしまうことがあります。今回は、そのような状況にどう対処するかを見ていきましょう。外食時のマナーを守ろう外で食事をする際は、マナーを忘れないようにしましょう。大声で騒ぐ、食べ残しをするなどは、他の客にも悪影響を及ぼします。人と接する際の心得公共の場で他人と接するとき、一言一言に思いやりを持つことが大切です。無礼な言葉遣いや無理な要求は、周囲の雰囲気