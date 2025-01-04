女優の伊藤沙莉が４日、自身のラジオ番組で劇作家の蓬莱竜太氏と結婚したことを発表した。伊藤はインターネットラジオ番組「ｓａｉｒｅｅｋｃｈａｎｎｅｌ」で「みなさん、わたくし伊藤沙莉はかねてよりお付き合いさせていただいておりました劇作家、演出家の蓬莱竜太さんと結婚しました」と報告し、自ら拍手した。また「籍を入れたのは昨年ギリギリ」と年末であったことも伝えた。２人は蓬莱氏が演出を務めた２０２１年の