流通経済大柏MF亀田歩夢、大津との一戦で得意のドリブル技術を発揮「僕は歓声で乗るタイプです」流通経済大柏の3年生MF亀田歩夢のドリブルはフットサル仕込みで、インサイド、インフロント、アウトサイド、インステップと足のすべての箇所を使ってボールを自在に操り、面白いように相手を交わしていく。カターレ富山入りが内定している逸材は、複数に囲まれても、ボールタッチとしなやかな身のこなしで打破していくプレーは観衆