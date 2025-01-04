『フットボールネーション』©大武ユキ／小学館日本サッカーを強くするのは、名監督でも、戦術でも、ファンタジスタでもない。まずは世界基準のセンスと「フィジカル」を持った選手が必要だ――。15年も前から、筋肉や身体の使い方という独自の視点でサッカーを描いてきた異色の漫画『フットボールネーション』。岡崎慎司や権田修一など、多くの日本代表選手にも支持される同作は、12月発売の最新19巻で累計200万部を突破した