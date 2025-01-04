近畿地方は、明日5日は晴れますが、6日(月)は広く雨が降るでしょう。その後は、次の週末にかけて寒気の流れ込みが続くため、北部では雪が降りやすく、大阪周辺でも雪の降る日がある見込みです。明日5日の日中は晴れ明後日6日は広く雨で本降りになる所も明日5日の近畿地方は、日中は天気が回復し、晴れ間が広がるでしょう。朝は冷えますが、昼間は風が極端に強く吹くことはなく、日差しの下では温もりの感じられる所もありそうで