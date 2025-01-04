バイデン米大統領が３日（現地時間）、日本製鉄のＵＳスチール買収計画に対して最終的に中止命令を出した。ニューヨークタイムズ（ＮＹＴ）などによると、バイデン大統領はこの日の声明でこうした事実を明らかにし、「米国が強力な鉄鋼産業を保有しようとするのは大統領としての厳粛な責任だ。重要な米国企業の外国所有を阻止することがその責任を果たすこと」と述べた。米大統領が同盟である日本の企業のＭ＆Ａ（合併・買収）に中