海上基盤の韓国型３軸体系の核心戦力であるイージス艦を運用する海軍機動艦隊司令部が来月１日付で創設される。新しく発足する機動艦隊司は北朝鮮の弾道ミサイルに対する海上探知・追跡・迎撃を担当し、軍の海上機動作戦と対北朝鮮抑止力をより一層強化するという構想だ。海軍は３日、「先月２６日に国防部の今年の部隊計画が最終確定し（海軍）第７機動戦団を母体とする機動艦隊司が発足するとになった」と明らかにした。海軍の関