【2025年人気アイテム先取り予測】ファッションシーンのなかでもスニーカーは毎日のように新作ニュースが飛び交い、新たなトレンドが生まれています。では、新年を迎えた今こそ履きたい1足とは。注目の新作から気鋭まで、さまざまな角度から2025年に流行りそうなスニーカーを紹介します。■2025年は昨年の流行が継続しつつ、革靴タイプなども話題になりそう新年を迎え、新しいスニーカーの購入を考えている人も多いはず。それなら