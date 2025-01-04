全国を8つのブロックに分け、エリア対抗の形式で行われる団体戦「ABEMA地域対抗戦2025 inspired by 羽生善治」が1月11日に放送を開始する。チーム中国・四国（鳥取・岡山・島根・広島・山口・香川・徳島・高知・愛媛）の監督を務める広島市出身の山崎隆之八段（43）は、2期目の今期こそ「優勝」と高い目標を掲げる。個性豊かな所属棋士からどんなメンバーを出場登録するのか。ルール変更も行われる今期、山崎監督の采配やいかに