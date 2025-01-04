TikTokのロゴと米中の国旗＝2024年4月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米司法省が、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米国内での利用禁止につながる新法を巡り、トランプ次期米大統領の発効延期要求を拒否するべきだと連邦最高裁に提案したことが3日までに明らかになった。新法はティックトックの親会社の中国企業、字節跳動（バイトダンス）が米国での事業を期限内に売却するか、米国でのサービス停