いかにMリーグをよく見ているかが、よくわかるアクションだった。「大和コネクト証券 プロ野球 新春麻雀交流戦2025」予選C卓が1月3日に放送され、巨人・田中瑛斗投手がトップを獲得。試合直後、ばっちりとカメラに目線を送り、ファンを楽しませた。【映像】仲林リスペクト！巨人・田中のカメラ目線日本ハムから巨人に移籍し、本業でも心機一転が求められる田中だが、麻雀では思い切り腕を振った。終盤、南3局に西・赤・ドラ3の