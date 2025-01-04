SNSの総フォロワー数が340万人を超える原宿系動画クリエーターのしなこが1月1日、Instagramのストーリーズを更新。年末に手術したことを報告し、反響が寄せられている。【映像】しなこがワキガ手術を公表した理由（動画あり）人の聴覚や視覚を刺激する心地よい音を収録した「ASMR」動画が大人気のしなこ。これまでに、カラフルなお菓子や、テーマパークのフードを食べる様子など数多くの動画を公開している。また、スイーツ