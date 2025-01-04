撮影した写真がその場で白黒プリントされる子供用のカメラ「トイデジ」に、SNSでは話題となっている。【映像】その場で白黒プリントされる様子注目を集めているのは、とあるSNS投稿者が娘さん用に買ったという子供用カメラ「トイデジ」。このカメラは、撮影した写真が内蔵の白黒プリンターからレシート用紙に印刷される仕組みになっているという。投稿者は、「実にエモい。大人の方がハマりそうな気もする。」とコメントを