女優の伊藤沙莉（30）が4日、自身がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で交際が報じられていた劇作家の蓬莱竜太氏（48）と結婚したことを発表した。冒頭、伊藤は「みなさん、私、伊藤沙莉はかねてよりお付き合いさせていただいていました作演、劇作家の蓬莱竜太さんと結婚することにしました！結婚しました！」と報告。「どうしてこうなっちゃったのかな」と、少しおどけつつ、「昨