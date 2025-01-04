図1『青楼美人合姿鏡』（蔦屋重三郎刊、安永五年）国立国会図書館蔵（永井 義男：作家・歴史評論家）2025年1月5日から始まる大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」。主人公の“蔦重”こと蔦屋重三郎は、どんな人物だったのか？江戸時代の庶民の生活や文化、春画や吉原などの性風俗まで豊富な知識をもつ作家・永井義男氏が、蔦屋重三郎と吉原について紹介します。（JBpress）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]吉原を輝