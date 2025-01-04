ジンエアーは、務安を発着する全路線の航空券の販売を停止した。冬スケジュール期間中の航空券の販売は売り切れと表示し、停止している。3月30日から始まる夏スケジュール期間中の運航便は登録されていない。すでに、3月30日までの務安発着便を対象に、払戻しや変更手数料を免除する特別対応を実施している。務安国際空港は1月7日午前5時まで、滑走路の閉鎖が続いている。なお、国内の旅行会社による務安行きツアーの販売は継続さ