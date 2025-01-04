25シーズンは就任４年目。クラブの公式Xには次のような声があがった。「ボスの契約更新、やっとリリース出たー！」「待ってた」「他チームが一番羨む契約更新」「今シーズンもよろしくお願いします」「今年も最高のサッカーを頼みます」「今年もスキッベサッカー見れるの嬉しいなあ」「今年も俺たちを驚かせてくれ！」「今年もワクワクなサッカーをよろしくお願いします」「ボス頼むで〜！３位、３位、２位ときたらわかってるよ