【モデルプレス＝2025/01/04】女優の伊藤沙莉（30）が2025年1月4日、自身がパーソナリティを務めるAuDeeラジオ番組「saireek channel」（隔週土曜あさ10時頃配信）で結婚したことを発表した。【写真】伊藤沙莉、結婚言及した2025年初投稿◆伊藤沙莉、結婚を発表番組冒頭で伊藤は「かねてよりお付き合いさせていただいておりました蓬莱竜太さんと結婚しました」と劇作家の蓬莱竜太氏（48）と結婚したことを発表。「昨年ギリギリにな