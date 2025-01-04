全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）メンバーで、中南米野球に精通するフランシス・ロメロ記者が３日（日本時間４日）、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ロッテからポスティングシステムを使って大リーグ移籍を目指す佐々木朗希投手について「業界筋」の話として「佐々木朗希と彼のチームは、締め切りわずか７２時間前の１月２０日以降に決定を下す予定だという」などと投稿した。佐々木は昨年１２月に渡米し、複数球団との面談を