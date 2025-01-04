Ｊ１・広島は４日、ミヒャエル・スキッベ監督（５９）と２０２５年シーズンの契約を更新したことを発表した。２０２２年から監督に就任し、今季が４年目となる。就任初年度の２２年と翌２３年はリーグ３位にチームを導き、２４年は最終節まで優勝の可能性を残す２位の躍進を見せた。若手育成と結果を出すことを両立させながら、２２年にはルヴァン杯優勝も成し遂げた。２２年、２４年にはＪ１優秀監督賞にも輝いた。昨季終了