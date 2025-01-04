きょう4日（土）からあした5日（日）にかけて、日本海側では雨や雪が降りやすいですが、それ以外の地域は概ね晴れそうです。しかし、5日午後から、暖かく湿った空気が流れ込む影響で、西から順に天気が下り坂となる見込みです。気温も次第に上昇するでしょう。特に、6日（月）は全国的に荒れた天気となり、太平洋側では久しぶりの雨となりそうです。その後、再び冬型の天気となり、日本海側を中心に警報級の大雪となる可能性もあり