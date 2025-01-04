4日午前、呉市内の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは呉市押込の住宅です。消防などによると4日午前6時過ぎ、「隣の家から煙と炎が見える」と通報がありました。消防車7台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟の一部が焼けました。1階の台所とみられる場所からは1人の遺体が見つかったということです。この家に1人で住む80代の女性と連絡が取れていな