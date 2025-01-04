19年目を迎える會澤翼、2024年は57試合に出場2018年以来のリーグ優勝を目指す広島は2025年、先発ローテを担っていた九里亜蓮投手がオリックスにFA移籍、2023年に守護神を務めた矢崎拓也投手が現役ドラフトでヤクルトに移籍するなど主力選手の穴埋めが急務とされる。また、ここ数年、會澤翼が担っていた“第2捕手”も例年以上に競争が激化しそうだ。2025年の正捕手は、坂倉将吾が務める可能性が高い。2024年は121試合に出場し、