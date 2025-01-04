「年金が少ない」と日々節約しているAさんの両親は、20年物のエアコンを使っています。エアコンを最新式にすれば電気代が抑えられると思い、プレゼントしようと計画中のAさん。エアコンは10万円ほどだそうですが、「贈与にならないなら冷蔵庫などの家電も買い替えてあげたいが、いくらまでなら贈与にならないのか知りたい」とのご相談です。 贈与と贈与税 そもそも贈与とは、どのようなことをいうのでしょうか。少し難し