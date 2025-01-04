猫は警戒心が強く飼い主にもなかなか懐かないというケースが多く見られます。何年一緒にいても気を許してくれない子もいるようで、筆坊日記さんが飼っている黒猫の筆坊ちゃんも、まさにそんなタイプです。X（旧Twitter）の投稿『うちの猫は様子がおかしい。まとめ?』では、筆坊ちゃんとのユーモラスな日々が描かれています。【漫画】『うちの猫は様子がおかしい』全編を読む筆坊ちゃんは、飼い主である筆坊日記さんと暮らしている