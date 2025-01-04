年齢を重ねるごとに輝きを増す女性たちがいます。株式会社CMサイトが運営するランキングサイト『ランキングー！』が、2025年に「60歳」の女性有名人を対象にした「お美しい女性有名人ランキング」を発表しました。【写真】1位は愛され続ける国民的ヒロイン、沢口靖子さん！調査は2024年11月に行われ、全年代の男女9415名が回答。トップ3は以下の結果となりました。代表的なコメントとともに紹介します。・1位：沢口靖子さん（女優