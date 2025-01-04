お笑いコンビ「からし蓮根」の伊織（31）が3日、日本テレビ系「ウチのガヤがすみません！」に出演。驚きの本籍地を明かした。伊織は20年9月にMBS・藤林温子アナウンサーと結婚。22年5月に離婚した。「僕は婿養子だった。離婚届を出さないといけなくて、本籍地とかも全て選べた。本籍地は住所があればどこでもいい」と説明。現在は「大阪城」を本籍地にしていて、出演者からは「かっこいい！」「すげー！」との声が。「それ