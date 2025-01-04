なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。事務の職員二人に「12月末で辞めます」と言われ、ブチギレた社長。そのままイライラを園長先生にぶつけ「全部お前が悪い！」と