ロシアの侵略を受けるウクライナの調査研究機関「キーウ国際社会学研究所」が３日公表した世論調査（昨年１２月実施）によると、ロシアとの和平案として、「ロシアが東部・南部４州と南部クリミアの支配を続けるものの、ウクライナが欧州連合（ＥＵ）と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に加盟し、真の安全保障を確保する」が最も多い６４％の支持を集めた。この条件を受け入れられないとしたのは２１％にとどまった。今月２０日に