これはつかれうさぎ(@tsukareuuuuusan)さんが夫と生後11か月の娘と3人でマンションに住んでいたころのお話です。ある寒い冬の日、つかれうさぎさんは娘の授乳のため深夜2時半に起きていました。授乳が終わりやっと寝ようとしたそのとき、玄関の方からガンッ、ゴンと大きな物音がしたのです。倒れている人の意識がなく、救急車を呼んだ夫。救急隊の人と話をしながら様子を見ていると、突然その人は立ち上がり、向かいの家へ入ってい