この漫画は、著者・じむ(＠jim.0384)さんによる、ママ友トラブルを描く作品。自信過剰で常に相手より上に立ちたい女性・めめちゃんママが、娘の言葉をきっかけにマウントママを卒業するまでを描いています。ママたちは、めめちゃんママとのお付き合いにかなりストレスを感じているようす。普段なら絶対に仲良くなるタイプではない…とまで、断言されています。近々、めめちゃんママの誕生日会が開催されるのですが、ママたちはゆう